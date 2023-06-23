Toyota відкликає майже 600 тисяч автомобілів та обіцяє безкоштовний ремонт: в чому причина

Відкликання стосуватиметься трьох моделей Yaris, Aqua та Sienta.

Японський автовиробник Toyota відкликає близько 594 тисяч автомобілів. Причина — проблеми з амортизаторами. Про це повідомляє NHK.

Відповідну заяву компанія подала до Міністерства транспорту Японії.

Відкликання стосуватиметься трьох моделей Yaris, Aqua та Sienta, що були випущені в період з грудня 2019 року по травень 2023-го.

У японському Мінтрансі заявили, що амортизатори є частково несправними. Там пояснили: коли автомобіль постійно їздить по нерівній дорозі, частина цього компонента може зламатися.

У міністерстві зауважили, що аварій поки не було зафіксовано, однак відомо про 31 збій, і в чотирьох випадках керування автомобілями було ускладнене.

Toyota заявляє, що запропонує безкоштовні перевірки в дилерських центрах і заміну запчастин в разі необхідності.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.