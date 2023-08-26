В российском Кемерово произошел мощный пожар со взрывами, видео

В россии продолжают гореть здания складов.

В субботу, 26 августа, в российском городе Кемерово произошел масштабный пожар, который сопровождался взрывами. Об этом сообщают СМИ страны-оккупанта.

Отмечается, что пожар вспыхнул на складе пиротехники.

Очевидцы сообщают, что пожар сопровождается звуками многочисленных взрывов, а само здание склада было разрушено.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели. Причины пожара пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что под москвой произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon.

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