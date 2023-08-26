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  1. У світі

У російському Кемерово сталася потужна пожежа з вибухами, відео

14:57, 26 серпня 2023
У росії продовжують горіти будівлі складів.
У російському Кемерово сталася потужна пожежа з вибухами, відео
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У суботу, 26 серпня, у російському місті Кемерово сталася масштабна пожежа, яка супроводжувалася вибухами. Про це повідомляють ЗМІ країни-окупанта.

Зазначається, що пожежа спалахнула на складі піротехніки.

Очевидці повідомляють, що пожежа супроводжується звуками численних вибухів, а сама будівля складу була зруйнована.

Наразі на місці інциденту працюють рятувальники. Причин пожежі поки не повідомляють.

Раніше ми писали, що під москвою сталася пожежа на складі інтернет-магазину Ozon.

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