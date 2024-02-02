Выбросили двоих детей с 15-го этажа: в Китае казнили мужчину и женщину

Мужчину и его девушку признали виновными в убийстве детей от первого брака.

В Китае казнили мужчину и женщину за то, что они выбросили двоих детей из окна многоэтажки. Им ввели смертельные инъекции. Об этом сообщает CNN.

Чжан Бо и его избранница Е Ченчен инсценировали «случайное» падение детей мужа от первого брака из окна 15-го этажа. Малыши якобы «мешали» паре «создать новую семью».

Отмечается, что когда Чжан Бо закрутил роман с Е Ченчэном, он скрыл свой брак и отцовство. Впоследствии он расстался со своей женой.

Как стало известно во время суда, Е Ченчен считала двоих детей Чжана «препятствием» для их бракосочетания и «обузой для их будущей совместной жизни». Она неоднократно призывала Чжана убить малышей и угрожала порвать с ним, если он этого не сделает.

В ноябре 2020 года Чжан, сговорившись со своей избранницей, выбросил свою двухлетнюю дочь и годовалого сына из окна своей квартиры на 15 этаже.

Горе-отца и его возлюбленную приговорили к смертной казни в декабре 2021 года.

Как сообщает государственное информационное агентство Синьхуа, Верховный народный суд назвал мотивы преступления «чрезвычайно отвратительными» и «особо жестокими».

Новость об их смертной казни собрала сотни миллионов просмотров и одобрительных комментариев в китайской социальной сети Weibo.

Считается, что Китай ежегодно лидирует в мире по количеству казненных и приговоренных к смертной казни.

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