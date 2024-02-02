Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Новий добір на посади суддів судів першої інстанції можуть оголосити наприкінці 2024 року – ВККС

У ВККС хочуть, щоб у доборі взяли участь 5-6 тисяч кандидатів на посади суддів місцевих судів, а сам добір та конкурс триватимуть щонайменше 1,5 – 2 роки.

Реєстрація авто за кордоном громадянами, які тимчасово виїхали, і збираються ввозити авто назад в Україну, — роз’яснення Державної митної служби

У відповідь на звернення громадян, в яких порушуються питання реєстрації і перереєстрації транспортних засобів за кордоном та подальшого зворотного їх ввезення в Україну, Державна митна служба України надала пояснення

Нові судді в апеляційних судах з’являться не раніше 2025 року – ВККС

У ВККС попереджають, що конкурс в апеляційні суди буде тривалим.

Черги з бажаючих стати суддями судів першої інстанції фактично немає – ВККС

З конкурсом в апеляційні суди також є проблема.

Галина Третьякова стягнула з Верховної Ради 33,3 тис. грн витрат на адвоката, — ВП ВС задовольнила заяву

Окрім того, що Галина Третьякова виграла спір з Верховною Радою про позбавлення її права брати участь у п`яти пленарних засіданнях, вона також стягнула з парламенту витрати на правову допомогу

  1. У світі

Викинули двох дітей з 15-го поверху: у Китаї стратили чоловіка й жінку

17:02, 2 лютого 2024
Чоловіка та його дівчину визнали винними у вбивстві дітей від його першого шлюбу.
Викинули двох дітей з 15-го поверху: у Китаї стратили чоловіка й жінку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Китаї стратили чоловіка і жінку за те, що вони викинули двох дітей з вікна багатоповерхівки. Їм ввели смертельні ін’єкції. Про це повідомляє CNN.

Чжан Бо та його обраниця Є Ченчен інсценували «випадкове» падіння дітей чоловіка від першого шлюбу з вікна 15-го поверху. Малюки нібито «заважали» парі «створити нову сім'ю».

Зазначається, що коли Чжан Бо закрутив роман з Є Ченчен, він приховав свій шлюб і батьківство. Згодом він розлучився зі своєю дружиною.

Як стало відомо під час суду, Є Ченчен вважала двох дітей Чжана «перешкодою» для їхнього одруження та «тягарем для їхнього майбутнього спільного життя». Вона неодноразово закликала Чжана вбити малюків і погрожувала порвати з ним, якщо він цього не зробить.

У листопаді 2020 року Чжан, змовившись зі своєю обраницею, викинув свою дворічну доньку та однорічного сина з вікна своєї квартири на 15-му поверсі.

Горе-батька і його кохану засудили до страти в грудні 2021 року.

Як повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа, Верховний народний суд назвав мотиви злочину «надзвичайно огидними» та «особливо жорстокими».

Новина про їхню страту зібрала сотні мільйонів переглядів і схвальних коментарів у китайській соціальній мережі Weibo.

Вважається, що Китай щороку лідирує у світі за кількістю страчених і засуджених до смертної кари.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області