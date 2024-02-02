Викинули двох дітей з 15-го поверху: у Китаї стратили чоловіка й жінку

Чоловіка та його дівчину визнали винними у вбивстві дітей від його першого шлюбу.

У Китаї стратили чоловіка і жінку за те, що вони викинули двох дітей з вікна багатоповерхівки. Їм ввели смертельні ін’єкції. Про це повідомляє CNN.

Чжан Бо та його обраниця Є Ченчен інсценували «випадкове» падіння дітей чоловіка від першого шлюбу з вікна 15-го поверху. Малюки нібито «заважали» парі «створити нову сім'ю».

Зазначається, що коли Чжан Бо закрутив роман з Є Ченчен, він приховав свій шлюб і батьківство. Згодом він розлучився зі своєю дружиною.

Як стало відомо під час суду, Є Ченчен вважала двох дітей Чжана «перешкодою» для їхнього одруження та «тягарем для їхнього майбутнього спільного життя». Вона неодноразово закликала Чжана вбити малюків і погрожувала порвати з ним, якщо він цього не зробить.

У листопаді 2020 року Чжан, змовившись зі своєю обраницею, викинув свою дворічну доньку та однорічного сина з вікна своєї квартири на 15-му поверсі.

Горе-батька і його кохану засудили до страти в грудні 2021 року.

Як повідомляє державне інформаційне агентство Сіньхуа, Верховний народний суд назвав мотиви злочину «надзвичайно огидними» та «особливо жорстокими».

Новина про їхню страту зібрала сотні мільйонів переглядів і схвальних коментарів у китайській соціальній мережі Weibo.

Вважається, що Китай щороку лідирує у світі за кількістю страчених і засуджених до смертної кари.

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