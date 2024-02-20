В Англии запрещают пользоваться телефонами в школах: учителя могут обыскивать рюкзаки

Если родители хотят связаться с детьми или наоборот, они должны делать это через школьный офис.

В Англии запрещают учащимся пользоваться мобильными телефонами в школах. Педагоги считают, что этот план правительства будет полезен для учеников, но может встретить сопротивление со стороны родителей. Соответствующие указания опубликовало Министерство образования Великобритании.

Новые правила предлагают школам самостоятельно регулировать политику использования гаджетов — учеников могут обязать оставлять все телефоны дома, сдавать их на входе в школу, хранить в отдельных шкафчиках, или могут позволить оставлять их при себе, но поставить на беззвучный режим и не пользоваться ими.

Учителям разрешили обыскивать учащиеся рюкзаки, а в случае нарушения правил конфисковать телефоны или оставлять учеников после уроков в качестве наказания.

Если родители хотят связаться с детьми или наоборот, они должны делать это через школьный офис.

Новые указания относятся и к учителям — в школах их не должны видеть по телефонам, кроме случаев, когда это необходимо для работы.

По данным Ofcom, 97% детей до 12 лет в Британии имеют свой смартфон — это обеспокоило педагогов. Использование телефонов в школах не только отвлекает от учебного процесса, но и может привести к запугиванию в интернете.

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