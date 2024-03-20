Франция присоединилась к требованиям Польши ограничить импорт аграрной продукции из Украины, — СМИ

По оценкам Еврокомиссии, предложенные Польшей и Францией изменения в соглашение лишат Украину 1,2 млрд евро доходов от торговли с ЕС.

Франция присоединилась к требованиям Польши ужесточить ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в Евросоюз, угрожая сорвать переговоры о продлении торговых льгот для Украины еще на год. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск договорились во время саммита «Веймарского треугольника» в конце прошлой недели, передает издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По оценкам Еврокомиссии, предложенные Польшей и Францией изменения к соглашению лишат Украину 1,2 миллиарда евро доходов от торговли с ЕС, утверждают два собеседника издания.

«Это огромное уменьшение для страны, нуждающейся во всей возможной помощи», – сказал один из дипломатов.

Он отметил, что таким образом страны ЕС, «больше всего демонстрирующие свою поддержку Украине, также наносят стране наибольший вред».

«Мы работаем с Польшей, чтобы найти решение, которое позволит нам продлить временные меры, учитывая их обеспокоенность», – подтвердил представитель Постоянного представительства Франции при ЕС.

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