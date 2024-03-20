Франція приєдналася до вимог Польщі обмежити імпорт аграрної продукції з України, – ЗМІ

За оцінками Єврокомісії, запропоновані Польщею та Францією зміни до угоди позбавлять Україну 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі з ЄС.

Франція приєдналася до вимог Польщі посилити обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції до Євросоюзу, погрожуючи зірвати переговори про продовження торговельних пільг для України ще на рік. Про це президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск домовилися під час саміту «Веймарського трикутника» наприкінці минулого тижня, передає виданя Politico із посиланням на трьох європейських дипломатів.

За оцінками Єврокомісії, запропоновані Польщею та Францією зміни до угоди позбавлять Україну 1,2 мільярда євро доходів від торгівлі з ЄС, стверджують двоє співрозмовників видання.

«Це величезне зменшення для країни, яка потребує всієї можливої допомоги», – сказав один із дипломатів.

Він зауважив, що таким чином країни ЄС, які «найбільше демонструють свою підтримку Україні, також завдають країні найбільшої шкоди».

«Ми працюємо з Польщею, щоб знайти рішення, яке дозволить нам продовжити тимчасові заходи, враховуючи їхню стурбованість», – підтвердив речник Постійного представництва Франції при ЄС.

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