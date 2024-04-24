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В Германии сообщили, отразится ли остановка предоставления консульских услуг на статусе украинцев

16:07, 24 апреля 2024
В Германии высказались относительно решения Украины приостановить предоставление консульских услуг для украинских мужчин за рубежом.
В Германии сообщили, отразится ли остановка предоставления консульских услуг на статусе украинцев
Фото: unn.ua
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Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Германии Максимилиан Каль заявил, что решение Украины не оказывать консульские услуги украинским мужчинам за рубежом не отразится на статусе украинцев, находящихся в Германии как беженцы. Об этом он сказал на правительственной пресс-конференции, передает DW.

Вместе с тем в правительстве отказались комментировать решение МИД Украины.

О возможности получения взамен просроченного украинского паспорта немецкого документа Каль обещал проинформировать дополнительно.

Напомним, ряд украинских консульств приостановили выдачу документов для украинцев призывного возраста.

Министерство иностранных дел объяснило основания для выдачи доверенности на приостановление совершения консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Напомним, соответствующие действия приостановлены до получения дополнительных разъяснений по применению закона об усилении мобилизации.

Как отметили в МИД, временно не будут приниматься только новые заявления, поскольку срок рассмотрения таких заявлений может превысить время, оставшееся до вступления в силу закона об усилении мобилизации 18 мая. «Мы стремимся уберечь граждан от ситуаций, когда заказанная услуга не сможет быть в конечном итоге предоставлена», - пояснили в МИД.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Добавим, представители Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе заявили, что не им комментировать решение украинского правительства.

Также сообщалось, что в Варшаве мужчины призывного возраста выстроились в огромные очереди в центре выдачи паспортов.

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