У Німеччині повідомили, чи вплине зупинка надання консульських послуг на статус українців

У Німеччині висловилися щодо рішення України призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків за кордоном.

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Прессекретар Міністерства внутрішніх справ Німеччини Максиміліан Каль заявив, що рішення України не надавати консульські послуги українським чоловікам за кордоном не вплине на статус українців, які перебувають у Німеччині як біженці. Про це він сказав на урядовій пресконференції, повідомляє DW.

Водночас, в уряді відмовилися коментувати рішення МЗС України.

Про можливість отримання замість простроченого українського паспорта німецького документа Каль обіцяв проінформувати додатково.

Нагадаємо, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку.

Міністерство закордонних справ пояснило підстави для видачі доручення на призупинення вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Нагадаємо, відповідні дії зупинені до отримання додаткових роз’яснень щодо застосування закону про посилення мобілізації.

Як зазначили у МЗС, тимчасово не будуть прийматися лише нові заяви, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття чинності законом про посилення мобілізації 18 травня. «Ми прагнемо уберегти громадян від ситуацій, коли замовлена послуга не зможе бути зрештою надана» - пояснили у МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.

Додамо, представники Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі заявили, що не їм коментувати рішення українського уряду.

Також повідомлялося, що у Варшаві чоловіки призовного віку вишикувалися у величезні черги у центрі видачі паспортів.

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