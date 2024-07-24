Томас Крукс, который стрелял в Дональда Трампа, собрал данные о месте его выступления с помощью дрона — ФБР

Сотрудники ФБР обнаружили БПЛА и пульт управления в машине Томаса Мэттью Крукса.

Директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что Томас Мэттью Крукс, который стрелял в бывшего президента США Дональда Трампа, до начала мероприятия, на котором выступал политик, изучил площадку с помощью дрона. Об этом он сказал на слушании в юридическом комитете Палаты представителей, передает CBS News.

По его словам, сотрудники ФБР обнаружили БПЛА и пульт управления в машине Крукса. В день стрельбы дрон пролетел над площадкой в ​​районе 15:50-16:00 по местному времени.

Глава ФБР также сообщил, что в бюро пока «не знают, какой у стрелка был мотив». В то же время, до инцидента у агентства не было никакой информации о Круксе, в ведомстве им не интересовались.

Также Рэй добавил, что у Крукса было обнаружено три взрывных устройства - два в автомобиле и одно по месту жительства, а также детонатор, однако он не смог совершить подрыв с крыши, с которой стрелял, поскольку находился слишком далеко.

Кроме того, специалистам удалось получить доступ к содержимому мобильного телефона стрелка, что являлось «серьезным техническим вызовом». Крукс, по словам Рэя, использовал зашифрованные мессенджеры.

Ранее сообщалось, что стрелок, вероятно, тренировался перед атакой на экс-президента США.

Также известно, что правоохранители обнаружили взрывчатку в машине и доме нападающего.

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