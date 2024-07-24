Практика судів
  1. У світі

Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа, зібрав дані про місце його виступу за допомогою дрона – ФБР

21:03, 24 липня 2024
Співробітники ФБР знайшли БПЛА і пульт управління в машині Томаса Меттью Крукса.
Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа, зібрав дані про місце його виступу за допомогою дрона – ФБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Директор ФБР Крістофер Рей повідомив, що Томас Меттью Крукс, який стріляв в колишнього президента США Дональда Трампа, до початку заходу, на якому виступав політик, вивчив майданчик за допомогою дрона. Про це він сказав на слуханні в юридичному комітеті Палати представників, передає CBS News.

За його словами, співробітники ФБР знайшли БПЛА і пульт управління в машині Крукса. У день стрілянини дрон пролетів над майданчиком у районі 15:50-16:00 за місцевим часом.

Глава ФБР також повідомив, що в бюро наразі «не знають, який у стрілка був мотив». Водночас до інциденту в агентства не було жодної інформації про Крукса, у відомстві ним не цікавилися.

Також Рей додав, що у Крукса було виявлено три вибухові пристрої - два в автомобілі й один за місцем проживання, а також детонатор, однак він не зміг здійснити підрив із даху, з якого стріляв, оскільки перебував занадто далеко.

Крім того, фахівцям вдалося отримати доступ до вмісту мобільного телефону стрілка, що було «серйозним технічним викликом». Крукс, за словами Рея, використовував зашифровані месенджери.

Раніше ми писали, що стрілок, ймовірно, тренувався перед атакою на експрезидента США. 

Також відомо, що правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку нападника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестів на когнітивні здібності для конкурсів на посади суддів немає і коли вони будуть невідомо – Денис Маслов

У Верховній Раді повідомили, чому вирішили скасувати вимогу про необхідність отримувати 75% балів за тестування на когнітивні здібності – конкурс в апеляції зазнає краху.

Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

У ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку – поліція викрила корупцію в ТЦК

Працівники ТЦК створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи, надалі за гроші звільняли з військової служби.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава вимагає зняти гриф державної таємниці зі справи про «зливи» у НАБУ

Гізо Углава звернувся до НАБУ і САП, щоб зняти гриф секретності з даних кримінального провадження про витоки інформації з НАБУ.

Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду