Томас Крукс, який стріляв у Дональда Трампа, зібрав дані про місце його виступу за допомогою дрона – ФБР

Співробітники ФБР знайшли БПЛА і пульт управління в машині Томаса Меттью Крукса.

Директор ФБР Крістофер Рей повідомив, що Томас Меттью Крукс, який стріляв в колишнього президента США Дональда Трампа, до початку заходу, на якому виступав політик, вивчив майданчик за допомогою дрона. Про це він сказав на слуханні в юридичному комітеті Палати представників, передає CBS News.

За його словами, співробітники ФБР знайшли БПЛА і пульт управління в машині Крукса. У день стрілянини дрон пролетів над майданчиком у районі 15:50-16:00 за місцевим часом.

Глава ФБР також повідомив, що в бюро наразі «не знають, який у стрілка був мотив». Водночас до інциденту в агентства не було жодної інформації про Крукса, у відомстві ним не цікавилися.

Також Рей додав, що у Крукса було виявлено три вибухові пристрої - два в автомобілі й один за місцем проживання, а також детонатор, однак він не зміг здійснити підрив із даху, з якого стріляв, оскільки перебував занадто далеко.

Крім того, фахівцям вдалося отримати доступ до вмісту мобільного телефону стрілка, що було «серйозним технічним викликом». Крукс, за словами Рея, використовував зашифровані месенджери.

Раніше ми писали, що стрілок, ймовірно, тренувався перед атакою на експрезидента США.

Також відомо, що правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку нападника.

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