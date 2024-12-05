Bitcoin впервые в истории преодолел отметку $100 тысяч

Стоимость Bitcoin выросла вдвое за год.

Фото: medium.com

Стоимость Bitcoin впервые в истории превысила 100 тысяч долларов США. Стремительный рост произошел, когда инвесторы начали делать ставки на ключевые кадровые объявления в новой администрации США, сообщает Reuters.

Утром, 5 декабря, в Азии Bitcoin преодолел отметку $100 000, а вскоре вырос до $103 335. С начала года криптовалюта выросла в цене более чем вдвое, а самый большой скачок произошел в течение последних четырех недель. Этот период совпал с победой Дональда Трампа на президентских выборах и поддержкой криптовалютных инициатив со стороны ряда законодателей. Только за это время стоимость Bitcoin выросла более чем на 50%.

Как известно, в рамках предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал превратить США в «криптостолицу мира».

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