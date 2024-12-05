Bitcoin вперше в історії подолав позначку $100 тисяч

Вартість Bitcoin зросла вдвічі за рік.

Фото: medium.com

Вартість Bitcoin вперше в історії перевищила 100 тисяч доларів США. Стрімке зростання сталося, коли інвестори почали робити ставки на ключові кадрові оголошення у новій адміністрації США, повідомляє Reuters.

Зранку, 5 грудня, в Азії Bitcoin подолав позначку $100 000, а незабаром зріс до $103 335. З початку року криптовалюта зросла в ціні більш ніж удвічі, а найбільший стрибок стався протягом останніх чотирьох тижнів. Цей період збігся з перемогою Дональда Трампа на президентських виборах та підтримкою криптовалютних ініціатив з боку низки законодавців. Лише за цей час вартість Bitcoin зросла на понад 50%.

Як відомо, у рамках передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв перетворити США на «криптостолицю світу».

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