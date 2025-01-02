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В Черногории произошла стрельба в баре — погибли 10 человек, среди них есть дети

08:12, 2 января 2025
После стрельбы злоумышленник совершил самоубийство.
В Черногории произошла стрельба в баре — погибли 10 человек, среди них есть дети
Фото: Getty Images
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В среду, 1 января, в черногорском городе Цетино мужчина открыл огонь в баре, а затем вышел на улицу и начал стрелять в прохожих, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что стрельбе предшествовала драка в ресторане из-за обычного бытового конфликта.

По словам министра внутренних дел страны Даниила Сарановича, в результате случившегося погибли около 10 человек, еще несколько ранены.

Издание WP добавляет, что нападающим оказался 45-летний Ацо Мартынович. Он убил владельца бара, а также его детей и членов своей семьи. После этого стрелок скрылся, а полиция направила спецподразделения на поиски нападающего.

Комиссар полиции Лазарь Сцепанович сообщил, что Мартынович был в баре весь день. Затем он ушел домой, принес оружие и открыл огонь около 17:30.

«Он попытался лишить жизни еще четырех человек, а затем скрылся на автомобиле, на котором ехал, который мы нашли», - сообщил комиссар.

«Его окружили, создали кольцо. Он оказался в безвыходной ситуации, окруженный со всех сторон, и после команды сдать оружие выстрелил себе в голову. После получения травм его пытались транспортировать в Клинический центр Черногории, но он скончался по дороге», – добавил Лазарь Сцепанович.

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полиция

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