Практика судів
  1. У світі

У Чорногорії сталася стрілянина в барі — загинуло 10 людей, серед них є діти

08:12, 2 січня 2025
Після стрілянини зловмисник вчинив самогубство.
У Чорногорії сталася стрілянина в барі — загинуло 10 людей, серед них є діти
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 1 січня, в чорногорському місті Цетіне чоловік відкрив вогонь у барі, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих, пише Deutsche Welle.

Зазначається, що стрілянині передувала бійка в ресторані через звичайний побутовий конфлікт.

За словами міністра внутрішніх справ країни Данила Сарановича, унаслідок того, що трапилося, загинуло щонайменше 10 осіб, ще кілька поранено.

Видання WP додає, що нападником виявився 45-річний Ацо Мартинович. Він убив власника бару, а також його дітей і членів своєї сім'ї. Після стрілок утік, а поліція направила спецпідрозділи на пошуки нападника.

Комісар поліції Лазар Сцепанович повідомив, що Мартинович був у барі весь день. Потім він пішов додому, приніс зброю і відкрив вогонь близько 17:30.

«Він спробував позбавити життя ще чотирьох людей, а потім зник на автомобілі, на якому їхав, який ми знайшли», - повідомив комісар.

«Його оточили, створили кільце. Він опинився в безвихідній ситуації, оточений з усіх боків, і після команди здати зброю вистрілив собі в голову. Після отримання травм його намагалися транспортувати до Клінічного центру Чорногорії, але він помер по дорозі», - додав Лазар Сцепанович.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Засуджений та його родичі зможуть звертатися до Комісії зі скарг на неналежні умови тримання, яка отримає широкі повноваження – набув сили закон

До заходів запобігання триманню засуджених в неналежних умовах віднесли можливість переведення до іншої установи виконання покарань.

Представник ТЦК взяв хабар з військовозобов’язаного і отримав покарання з випробуванням – що вирішив Верховний Суд

Складається практика, за якою формальним «ухилянтам» можна призначати лише реальне позбавлення волі, а представники ТЦК, які обвинувачуються в хабарництві, можуть отримати покарання з випробуванням.

Як хочуть реформувати юридичну освіту і врятувати її від занепаду – отримувати правничу освіту мають тільки вмотивовані та підготовлені громадяни

Автори Концепції реформи правничої освіти вважають, що більшість зі 100 тисяч здобувачів вищої юридичної освіти навіть не розуміють, для чого вони взагалі навчаються – криза стала «загальнонаціональною»

Держава зобов’язана забезпечувати на отримання пенсійних виплат, незалежно від місця проживання особи – Верховний Суд

Соціальний захист громадян України не залежить від їх місця проживання, що гарантується принципами рівності та заборони дискримінації: Верховний Суд.

Якщо платник податків через бойові дії зазнав значних матеріальних втрат, що унеможливили своєчасне виконання податкових обов’язків, податкова зобов’язана розглянути форс-мажор – Верховний Суд

Підприємство подало документи про неможливість виконання податкових обов’язків через форс-мажорні обставини, але податківці оштрафували його на понад 21 мільйон грн за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Макаренко
    Ірина Макаренко
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Сергій Колодяжний
    Сергій Колодяжний
    суддя Залізничного районного суду м. Львова