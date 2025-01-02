У Чорногорії сталася стрілянина в барі — загинуло 10 людей, серед них є діти

Після стрілянини зловмисник вчинив самогубство.

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У середу, 1 січня, в чорногорському місті Цетіне чоловік відкрив вогонь у барі, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих, пише Deutsche Welle.

Зазначається, що стрілянині передувала бійка в ресторані через звичайний побутовий конфлікт.

За словами міністра внутрішніх справ країни Данила Сарановича, унаслідок того, що трапилося, загинуло щонайменше 10 осіб, ще кілька поранено.

Видання WP додає, що нападником виявився 45-річний Ацо Мартинович. Він убив власника бару, а також його дітей і членів своєї сім'ї. Після стрілок утік, а поліція направила спецпідрозділи на пошуки нападника.

Комісар поліції Лазар Сцепанович повідомив, що Мартинович був у барі весь день. Потім він пішов додому, приніс зброю і відкрив вогонь близько 17:30.

«Він спробував позбавити життя ще чотирьох людей, а потім зник на автомобілі, на якому їхав, який ми знайшли», - повідомив комісар.

«Його оточили, створили кільце. Він опинився в безвихідній ситуації, оточений з усіх боків, і після команди здати зброю вистрілив собі в голову. Після отримання травм його намагалися транспортувати до Клінічного центру Чорногорії, але він помер по дорозі», - додав Лазар Сцепанович.

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