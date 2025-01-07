Из Пентагона уволилась Лора Купер, ответственная за координацию помощи Украины

Ответственная за помощь Украине Лора Купер покидает Пентагон.

Заместитель помощника министра обороны США Лора Купер, игравшая ведущую роль в координации американской военной помощи Киеву, ушла с поста. Об этом пишет Politico.

Купер, проработавшая в Пентагоне более 20 лет, играла немаловажную роль в координации массовых поставок американской военной помощи Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Купер наладила хорошие отношения со многими представителями украинского правительства в ходе координации помощи. Как пишет Politico, в Киеве ее считают честным посредником в переговорах.

Ее на временной основе сменил Стивен Шлейн – глава Офиса по вопросам непрерывности обороны и обеспечения миссий, что обеспечивает непрерывность работы администрации США в кризисных ситуациях.

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