З Пентагону звільнилась Лора Купер, яка була відповідальна за координацію допомоги України

Відповідальна за допомогу Україні Лора Купер покидає Пентагон.

Джерело фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Заступниця помічника міністра оборони США Лора Купер, яка відігравала провідну роль в координації американської військової допомоги Києву, пішла з посади. Про це пише Politico.

Купер, яка пропрацювала в Пентагоні понад 20 років, відігравала важливу роль у координації масових поставок американської військової допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Купер налагодила хороші відносини з багатьма представниками українського уряду під час координації допомоги. Як пише Politico, у Києві її вважають чесним посередником у переговорах.

Її на тимчасовій основі змінив Стівен Шлейн – очільник Офісу з питань безперервності оборони та забезпечення місій, що забезпечує безперервність роботи адміністрації США в кризових ситуаціях.

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