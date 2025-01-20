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В Китае казнили мужчину, который на внедорожнике влетел в толпу и убил 35 человек

18:09, 20 января 2025
62-летний китайец был казнен через три недели после оглашения приговора.
В Китае казнили мужчину, который на внедорожнике влетел в толпу и убил 35 человек
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В Китае казнили мужчину, который в ноябре прошлого года на внедорожнике въехал в толпу людей в городе Чжухай. Инцидент унес жизни 35 человек, еще более 40 были ранены. Об этом сообщают издания The Straits Times и CNN.

62-летний Фан Вейц был казнен через три недели после оглашения приговора.

Суд заявил, что мотивы мужчины «были крайне подлыми, характер преступления вопиющим, методы особенно жестокими, а последствия особенно тяжкими, что нанесло значительный вред обществу».

Нападающий был недоволен тем, как было разделено имущество при разводе с супругой. Он намеренно протаранил людей, чтобы «выплеснуть свой гнев», указывали СМИ.

Умышленная атака на автомобиле стала самой смертоносной в стране за последние десять лет.

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суд ДТП Китай

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