У Китаї стратили чоловіка, який на позашляховику влетів у натовп та вбив 35 людей

62-річного китайця стратили через три тижні після оголошення вироку.

У Китаї стратили чоловіка, який у листопаді минулого року на позашляховику вʼїхав у натовп людей у місті Чжухай. Інцидент забрав життя 35 людей, ще понад 40 були поранені. Про це повідомляють видання The Straits Times та CNN.

62-річного Фана Вейцю стратили через три тижні після оголошення вироку.

Суд заявив, що мотиви чоловіка «були вкрай підлими, характер злочину кричущим, методи особливо жорстокими, а наслідки особливо тяжкими, що завдало значної шкоди суспільству».

Нападник був невдоволений тим, як було поділено майно при розлученні з дружиною. Він навмисно протаранив людей, щоб «виплеснути свій гнів», вказували ЗМІ.

Умисна атака на автівці стала найсмертоноснішою у країні за останні десять років.

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