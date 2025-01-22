В Латвии предлагают ввести языковые требования для украинцев, которые работают водителями такси

Украинцам в Латвии могут усложнить регистрацию водителей такси.

Фото: LSM

Депутат Сейма Латвии Эдвинс Шноре, представитель оппозиционного Национального объединения, предложил поправки к закону «О поддержке гражданских жителей Украины». Поправки предусматривают введение требования знания латышского языка для украинцев, желающих зарегистрироваться в качестве водителей такси. Об этом сообщает LSM.

Согласно действующему законодательству, для регистрации в реестре водителей такси Автотранспортной дирекции от украинцев не требуется знание латышского языка. Однако Шноре предлагает изменить эту норму.

Кроме того, депутат предлагает разрешить работодателям нанимать граждан Украины без знания латышского языка, если они находятся в Латвии менее трех лет, и если незнание языка не влияет на выполнение должностных обязанностей.

На сегодня работодатели уже могут нанимать украинских граждан без знания государственного языка при условии, что это не препятствует выполнению работы.

Шноре аргументирует, что новые правила позволят упорядочить требования к трудоустройству украинцев, одновременно сохраняя условия для адаптации и интеграции.

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