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У Латвії пропонують запровадити мовні вимоги для українців, які працюють водіями таксі

20:27, 22 січня 2025
Українцям у Латвії можуть ускладнити реєстрацію водіїв таксі.
У Латвії пропонують запровадити мовні вимоги для українців, які працюють водіями таксі
Фото: LSM
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Депутат Сейму Латвії Едвінс Шноре, представник опозиційного Національного об'єднання, запропонував поправки до закону «Про підтримку цивільних мешканців України». Поправки передбачають запровадження вимоги знання латиської мови для українців, які бажають зареєструватися як водії таксі. Про це повідомляє LSM.

Згідно з чинним законодавством, для реєстрації у реєстрі водіїв таксі Автотранспортної дирекції від українців не вимагається знання латиської мови. Проте Шноре пропонує змінити цю норму.

Окрім того, депутат пропонує дозволити роботодавцям наймати громадян України без знання латиської мови, якщо вони перебувають у Латвії менше трьох років, і якщо незнання мови не впливає на виконання посадових обов'язків.

На сьогодні роботодавці вже можуть наймати українських громадян без знання державної мови за умови, що це не перешкоджає виконанню роботи.

Шноре аргументує, що нові правила дозволять упорядкувати вимоги до працевлаштування українців, водночас зберігаючи умови для адаптації та інтеграції.

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Латвія

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