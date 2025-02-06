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Азербайджан готовит иск против России из-за сбитого самолета AZAL

21:50, 6 февраля 2025
Баку обвиняет Москву в катастрофе самолета возле Актау и готовится к суду.
Азербайджан готовит иск против России из-за сбитого самолета AZAL
Фото: АРА
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Баку планирует подать в международный суд иск против России в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании AZAL вблизи казахстанского Актау 25 декабря 2023 года. Об этом сообщает АРА.

Власти Азербайджана выражают возмущение тем, что российская сторона, даже после обнародования предварительного отчета Министерства транспорта Казахстана, продолжает «предвзято комментировать событие» и отрицать свою причастность.

Азербайджанские официальные лица отмечают, что в их распоряжении есть данные о лицах, которые отдали приказ и произвели выстрел по самолету, а также о типе использованного оружия. Они заявляют, что имеют обломки ракеты «Pantsir-S», которой якобы был сбит самолет, и собирают доказательную базу для подачи иска.

В Баку также проводят параллели между этой ситуацией и сбитием малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, за которое Москва до сих пор не взяла ответственность.

По данным АРА, Азербайджан четко очертил свои требования и готовится к обращению в международные судебные инстанции.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

Кроме того, в Белом доме заявили о признаках того, что азербайджанский самолет поразила российская ПВО.

Добавим, что Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана авиакатастрофу под Актау.

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