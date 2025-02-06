Азербайджан готує позов проти Росії через збитий літак AZAL

Баку звинувачує Москву у катастрофі літака біля Актау та готується до суду.

Фото: АРА

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Баку планує подати до міжнародного суду позов проти Росії у зв’язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії AZAL поблизу казахстанського Актау 25 грудня 2023 року. Про це повідомляє АРА.

Влада Азербайджану висловлює обурення тим, що російська сторона, навіть після оприлюднення попереднього звіту Міністерства транспорту Казахстану, продовжує «упереджено коментувати подію» та заперечувати свою причетність.

Азербайджанські офіційні особи наголошують, що у їхньому розпорядженні є дані про осіб, які віддали наказ і зробили постріл по літаку, а також про тип використаної зброї. Вони заявляють, що мають уламки ракети «Pantsir-S», якою нібито було збито літак, і збирають доказову базу для подання позову.

У Баку також проводять паралелі між цією ситуацією та збиттям малайзійського Boeing 777 над Донбасом у 2014 році, за яке Москва досі не взяла відповідальність.

За даними АРА, Азербайджан чітко окреслив свої вимоги та готується до звернення до міжнародних судових інстанцій.

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

Крім того, у Білому домі заявили про ознаки того, що азербайджанський літак уразила російська ППО.

Додамо, що Володимир Зеленський обговорив з президентом Азербайджану авіакатастрофу під Актау.

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