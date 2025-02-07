Во Франции нашли девять саркофагов возрастом около 1300 лет

В Бордо археологи нашли девять саркофагов и более 30 захоронений из периода Меровингов.

Фото: Le Figaro

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Во время археологических раскопок в южном французском городе Бордо обнаружено девять саркофагов, которым может быть около 1300 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

Находки были сделаны во время археологических исследований, организованных городскими властями в связи с планами реконструкции и озеленения площади Ренодель. По предварительным данным, саркофаги относятся к эпохе Меровингов и датируются периодом с V по VIII век нашей эры.

Кроме саркофагов, археологи обнаружили еще около 30 захоронений более поздних периодов, охватывающих XI-XVII века.

«В Средневековье кладбища располагали возле церквей, поэтому это вполне нормальные, «классические» находки. Мы ожидали их, поскольку рядом церковь Святого Креста. Однако мы не знали, как далеко была граница кладбища», - комментирует руководитель археологических исследований Камиль Ванов.

В ближайшие недели исследования усилятся, и археологи ожидают новые открытия. С весны планируется обустроить место раскопок так, чтобы жители и туристы могли посетить это историческое место и увидеть масштабы находки.

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