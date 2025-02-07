У Франції знайшли дев’ять саркофагів віком близько 1300 років

У Бордо археологи знайшли дев’ять саркофагів та понад 30 поховань з періоду Меровінгів.

Фото: Le Figaro

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Під час археологічних розкопок у південному французькому місті Бордо виявлено дев’ять саркофагів, яким може бути близько 1300 років. Про це повідомляє Le Figaro.

Знахідки були зроблені під час археологічних досліджень, організованих міською владою у зв’язку з планами реконструкції та озеленення площі Ренодель. За попередніми даними, саркофаги належать до епохи Меровінгів і датуються періодом з V по VIII століття нашої ери.

Окрім саркофагів, археологи виявили ще близько 30 поховань пізніших періодів, що охоплюють XI–XVII століття.

«У Середньовіччі кладовища розташовували біля церков, тож це цілком нормальні, «класичні» знахідки. Ми очікували на них, оскільки поруч церква Святого Хреста. Проте ми не знали, як далеко була межа кладовища», – коментує керівниця археологічних досліджень Каміль Ванов.

У найближчі тижні дослідження посиляться, і археологи очікують нові відкриття. З весни планується облаштувати місце розкопок так, щоб мешканці та туристи могли відвідати це історичне місце і побачити масштаби знахідки.

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