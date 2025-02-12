Стало известно, кого США могут отпустить в обмен на освобожденного в РФ американца Марка Фогеля

Соединенные Штаты могут освободить Александра Винника, которого обвиняли в киберпреступлениях, связанных с криптовалютами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки в обмен на освобожденного Россией американца Марка Фогеля могут вернуть россиянина Александра Винника. Об этом пишет New York Post.

Винник, известный под прозвищем "мистер Биткоин", находится под стражей с июля 2017 года, когда был задержан в Греции. Его обвиняли в киберпреступлениях, связанных с криптовалютами.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», США сообщили об освобождении американца Марка Фогеля, задержанного в московском аэропорту «Шереметьево» в августе 2021 года. Мужчину тогда обвинили в хранении медицинского каннабиса.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал освобождение из российской тюрьмы американского учителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.