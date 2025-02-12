Стало відомо, кого США можуть відпустити в обмін на звільненого у РФ американця Марка Фогеля

Сполучені Штати можуть звільнять Олександра Винника, якого звинувачували у кіберзлочинах, пов'язаних із криптовалютами.

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Сполучені Штати Америки в обмін на звільненого Росією американця Марка Фогеля можуть повернути росіянина Олександра Винника. Про це пише New York Post. Винник, відомий під прізвиськом "містер Біткоїн", перебуває під вартою з липня 2017 року, коли його затримали у Греції. Його звинувачували у кіберзлочинах, пов'язаних із криптовалютами.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що США повідомили про звільнення американця Марка Фогеля, якого затримали у московському аеропорту «Шерємєтьєво» в серпні 2021 року. Чоловіка тоді звинуватили у зберіганні медичного канабісу.

Президент США Дональд Трамп прокоментував звільнення з російської в’язниці американського вчителя.

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