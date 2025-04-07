Африканкам запретили использовать парики на конкурсе красоты — новые правила

В Кот-д’Ивуаре участникам конкурса красоты запретили парики.

Фото: COMICI

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В Кот-д'Ивуаре запретили парики на конкурсе красоты. Об этом сообщает BBC.

Участницы из этой западноафриканской страны часто тратили огромные суммы на свою внешность — от одежды до причесок, и лишь немногие выбирали естественный стиль.

На предыдущих этапах соревнования, которые проходят в 13 городах страны и еще в двух за рубежом для диаспоры, запретили парики, наращенные волосы и накладные пряди.

«Мы хотим, чтобы участницы были естественными — будь то с косами или с выпрямленными волосами, но своими. Красота должна быть настоящей», — объяснил Виктор Япоби, президент организационного комитета Мисс Кот-д'Ивуар.

Кот-д'Ивуар стал единственной африканской страной с таким запретом на национальном уровне.

Ранее естественный стиль выбирали единицы. За более чем 60 лет лишь две победительницы выделялись: последняя — Марлен-Кани Куасси в 2022 году, которая вышла на сцену с короткими натуральными волосами. Её победа стала необычной не только для Кот-д'Ивуара, но и для мира, где западные стандарты красоты часто являются идеалом как для участниц, так и для судей.

Организаторы давно продвигают естественность: косметическая хирургия запрещена, отбеливание кожи не одобряется.

В этом году были внесены изменения: рост снизили до 1,67 м, возраст подняли до 28 лет, а вступительный взнос снизили до 50 долларов.

Изменения могут повлиять не только на конкурс, но и на экономику. Ежегодный оборот индустрии волос в Кот-д'Ивуаре превышает 300 миллионов долларов, значительную часть которого составляют парики и наращенные волосы. Цены на парики из человеческих волос варьируются от 200 до 4000 долларов, синтетические — от 10 до 300.

Несмотря на мировой движение за естественные волосы, которое набирает популярность среди темнокожих женщин, в Кот-д'Ивуаре парики остаются нормой.

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