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Африканкам заборонили використовувати перуки на конкурсі краси — нові правила

22:18, 7 квітня 2025
У Кот-д’Івуарі учасницям конкурсу краси заборонили перуки.
Африканкам заборонили використовувати перуки на конкурсі краси — нові правила
Фото: COMICI
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В Кот-д’Івуарі заборонили перуки на конкурсі краси. Про це повідомляє BBC.

Учасниці з цієї західноафриканської країни часто витрачали величезні суми на свій зовнішній вигляд — від одягу до зачісок, і лише одиниці обирали природний стиль.

На попередніх етапах змагання, які проходять у 13 містах країни та ще в двох за кордоном для діаспори, заборонили перуки, нарощене волосся та накладні пасма.

«Ми хочемо, щоб учасниці були природними — чи то з косами, чи з випрямленим волоссям, але своїм. Краса має бути справжньою», — пояснив Віктор Япобі, президент організаційного комітету Міс Кот-д’Івуар.

Кот-д’Івуар став єдиною африканською країною з такою забороною на національному рівні.

Раніше природний стиль обирали одиниці. За понад 60 років лише дві переможниці виділилися: остання — Марлен-Кані Куассі у 2022 році, яка вийшла на сцену з коротким природним волоссям. Її перемога стала незвичною не лише для Кот-д’Івуару, але й для світу, де західні стандарти краси часто є ідеалом як для учасниць, так і для суддів.

Організатори давно просувають природність: косметична хірургія заборонена, відбілювання шкіри не схвалюється.

Цього року додали зміни: зріст знизили до 1,67 м, вік підняли до 28 років, а вступний внесок зменшили до 50 доларів.

Зміни можуть вплинути не лише на конкурс, але й на економіку. Річний обіг індустрії волосся в Кот-д’Івуарі перевищує 300 мільйонів доларів, значну частину якого складають перуки та нарощене волосся. Ціни на перуки з людського волосся коливаються від 200 до 4000 доларів, синтетичні — від 10 до 300.

Незважаючи на світовий рух за природне волосся, який набирає обертів серед темношкірих жінок, у Кот-д’Івуарі перуки залишаються нормою.

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конкурс Африка

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