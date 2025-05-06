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В Италии в результате ДТП погибла 21-летняя украинка вместе с женихом и подругой

20:56, 6 мая 2025
На скорости более 250 км/ч автомобиль врезался в оливковое дерево, перевернулся и загорелся.
В Италии в результате ДТП погибла 21-летняя украинка вместе с женихом и подругой
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В Италии в результате дорожной аварии погибла 21-летняя украинка Карина Рыжкова. Трагедия произошла вблизи города Торкьяроло, когда она вместе с двумя друзьями - 22-летним женихом Луиджи Перруччо и 21-летней подругой Сарой Капилунгой - каталась на арендованном Porsche 911. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации журналистов, Карина родилась в Украине, но после начала войны переехала в Италию, где жила в доме местных супругов и работала в баре. В тот трагический вечер компания каталась на автомобиле, однако на повороте водитель не смог удержать машину. На высокой скорости более 250 км/ч автомобиль потерял контроль, врезался в оливковое дерево, перевернулся и загорелся.

Спасти молодых людей не удалось. Супруги, в котором жила Карина, прибыли на место трагедии одними из первых, однако увиденное - горящая машина - стало для них шоком, и одному из них стало плохо, что потребовало оказания помощи.

В городе Торкьяроло объявили траур по погибшим. В день похорон местные школы оставались закрытыми, а магазины закрыли жалюзи. Тысячи людей собрались, чтобы отдать последнюю дань уважения Карине и ее друзьям. Гроб погибшей покрыли украинским флагом, а среди присутствующих ожидалось, что будет ее мать и сестра.

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ДТП Италия

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