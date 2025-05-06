В Італії внаслідок ДТП загинула 21-річна українка разом з нареченим та подругою

На швидкості понад 250 км/год автомобіль врізався в оливкове дерево, перевернувся та загорівся.

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В Італії внаслідок дорожньої аварії загинула 21-річна українка Каріна Рижкова. Трагедія сталася поблизу міста Торк'яроло, коли вона разом із двома друзями – 22-річним нареченим Луїджі Перруччо та 21-річною подругою Сарою Капілунгою – каталася на орендованому Porsche 911. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією журналістів, Каріна народилася в Україні, але після початку війни переїхала до Італії, де жила в будинку місцевого подружжя та працювала в барі. Того трагічного вечора компанія каталася на автомобілі, однак на повороті водій не зміг утримати машину. Високою швидкістю понад 250 км/год автомобіль втратив контроль, врізався в оливкове дерево, перевернувся і загорівся.

Врятувати молодих людей не вдалося. Подружжя, у якому жила Каріна, прибуло на місце трагедії серед перших, однак побачене – палаюча машина – стало для них шоком, і одному з них стало погано, що вимагало надання допомоги.

У місті Торк'яроло оголосили жалобу за загиблими. В день похорону місцеві школи залишалися зачиненими, а магазини закрили жалюзі. Тисячі людей зібралися, щоб віддати останню шану Каріні та її друзям. Труну загиблої покрили українським прапором, а серед присутніх очікувалося, що буде її мати та сестра.

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