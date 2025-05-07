Деньги за стерилизацию мужчин – в Индонезии предлагают радикальный метод борьбы с бедностью

В рамках борьбы с бедностью власти предлагают выплачивать мужчинам социальную помощь в обмен на добровольную вазэктомию.

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В Индонезии власти предложили платить мужчинам за добровольную вазэктомию как часть борьбы с бедностью. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Так, губернатор провинции Западная Ява в Индонезии Деди Мульяди выступил с инициативой проводить вазэктомию (мужскую стерилизацию) как способ борьбы с бедностью. За прохождение этой процедуры мужчинам будут выплачивать социальную помощь.

По его словам, идея входит в региональную программу по снижению уровня бедности.

Власти считают, что контроль рождаемости с помощью добровольного хирургического вмешательства поможет уменьшить финансовую нагрузку на бюджет. В качестве поощрения мужчинам предлагают выплату в размере 500 тысяч рупий.

«Мы хотим гарантировать, что помощь будет распределяться справедливо между семьями. Если вазэктомия поможет сбалансировать нагрузку — её стоит рассмотреть», — заявил Мульяди.

Предложение вызвало волну критики со стороны религиозных лидеров и правозащитников, особенно в мусульманских кругах.

В ответ губернатор заверил, что речь не идет о полной потере способности к деторождению — по его словам, вазэктомия может быть обратимой, если после операции прошло немного времени.

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