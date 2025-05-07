Гроші за стерилізацію чоловіків — в Індонезії пропонують радикальний метод боротьби з бідністю

У рамках боротьби з бідністю влада пропонує виплачувати чоловікам соціальну допомогу в обмін на добровільну вазектомію.

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В Індонезії влада запропонувала платити чоловікам за добровільну вазектомію як частину боротьби з бідністю. Про це повідомляє The Jakarta Post.

Так, губернатор провінції Західна Ява в Індонезії Деді Мульяді виступив з ініціативою робити вазектомію (чоловічу стерилізацію), щоб побороти бідність. За цю процедуру чоловікам виплачуватимуть соціальну допомогу.

За його словами, ідея є частиною регіональної програми боротьби з бідністю.

Влада вважає, що контроль народжуваності через добровільну хірургічну процедуру допоможе зменшити фінансове навантаження на бюджет. Як заохочення чоловікам пропонують виплату у розмірі 500 тисяч рупій.

«Ми хочемо гарантувати, що допомога буде розподілятися справедливо між сім’ями. Якщо вазектомія допоможе збалансувати навантаження, її варто розглянути», — заявив Мульяді.

Пропозиція викликала хвилю критики з боку релігійних лідерів та правозахисників, особливо серед мусульманських кіл.

У відповідь губернатор запевнив, що не йдеться про остаточну втрату здатності до дітонародження — за його словами, вазектомія може бути оборотною, якщо з моменту операції минуло небагато часу.

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