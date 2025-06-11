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Отпуск, который чуть не убил – британец подхватил смертельную инфекцию в турецком отеле

23:12, 11 июня 2025
Отец двоих детей едва не умер от болезни легионеров после отпуска в Турции.
Отпуск, который чуть не убил – британец подхватил смертельную инфекцию в турецком отеле
Фото: The Sun
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55-летний британец Ричард Мур едва не лишился жизни из-за смертельной болезни легионеров, которую подхватил во время отдыха в турецком отеле. Об этом сообщило издание The Sun.

Шеф-повар вернулся из отпуска в четырехзвездочном отеле Champion Holiday Village в Кемере вместе со своей 50-летней партнершей Джули, когда внезапно почувствовал недомогание. У него начались лихорадка, боль в груди и одышка, что заставило медиков срочно госпитализировать его. Врачи диагностировали болезнь легионеров и предупредили семью Мура, что он может не выжить. Для спасения мужчину ввели в искусственную кому, назначив пятидневное интенсивное лечение антибиотиками и капельницами.

«Из-за потери памяти я не могу вспомнить большую часть времени, проведенного в больнице, но когда меня госпитализировали, я помню страх и непонимание того, что произошло», - рассказал Мур. Он считает, что ему повезло выжить, и сожалеет, что врачам пришлось готовить его семью к худшему. Мужчина решил поделиться своей историей, чтобы предостеречь других об опасности болезни легионеров, которую раньше не считал серьезной. «Мне не хотелось бы думать, что другие люди едут в отпуск, не зная, чему они могут подвергнуться», - добавил он.

Во время пребывания в отеле, куда Мур прибыл 18 августа 2024 года, он заметил неудовлетворительные условия: грязь, устаревшее оборудование, сырость в номере, затхлый запах, нестабильную температуру воды в душе, заброшенную ванную комнату и постоянно влажный диван под кондиционером. Отпуск, который должен был стать приятным отдыхом перед началом новой работы, обернулся трагедией. Мур потерял работу своей мечты, провел месяц в больнице и до сих пор страдает от слабости, вялости и проблем с передвижением.

Мужчина обратился в юридическую фирму Irwin Mitchell, чтобы выяснить причины заражения. Его адвокат Дженнифер Ходжсон отметила, что болезнь легионеров является чрезвычайно серьезным состоянием, а симптомы могут проявиться через несколько дней после контакта с бактериями Legionella. «Общественные объекты, такие как гостиницы, имеют сложные системы водоснабжения, поэтому крайне важно принимать все меры для предотвращения развития бактерий, вызывающих эту болезнь», - подчеркнула она.

Расследование причин заражения Мура продолжается, а его история стала предостережением для туристов относительно гигиенических условий в отелях.

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Турция Великобритания

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