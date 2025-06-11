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Відпустка, що мало не вбила – британець підхопив смертельну інфекцію в турецькому готелі

23:12, 11 червня 2025
Батько двох дітей ледь не помер від хвороби легіонерів після відпустки в Туреччині.
Відпустка, що мало не вбила – британець підхопив смертельну інфекцію в турецькому готелі
Фото: The Sun
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55-річний британець Річард Мур ледь не втратив життя через смертельну хворобу легіонерів, яку підхопив під час відпочинку в турецькому готелі. Про це повідомило видання The Sun.

Шеф-кухар повернувся з відпустки в чотиризірковому готелі Champion Holiday Village у Кемері разом зі своєю 50-річною партнеркою Джулі, коли раптово відчув нездужання. У нього почалися лихоманка, біль у грудях і задишка, що змусило медиків терміново госпіталізувати його. Лікарі діагностували хворобу легіонерів і попередили родину Мура, що він може не вижити. Для порятунку чоловіка ввели в штучну кому, призначивши п’ятиденне інтенсивне лікування антибіотиками та крапельницями.

«Через втрату пам'яті я не можу пригадати більшу частину часу, проведеного в лікарні, але коли мене госпіталізували, я пам'ятаю страх і нерозуміння того, що сталося», — розповів Мур. Він вважає, що йому пощастило вижити, і шкодує, що лікарям довелося готувати його сім’ю до найгіршого. Чоловік вирішив поділитися своєю історією, щоб застерегти інших про небезпеку хвороби легіонерів, яку раніше не вважав серйозною. «Мені не хотілося б думати, що інші люди їдуть у відпустку, не знаючи, на що вони можуть наразитися», — додав він.

Під час перебування в готелі, куди Мур прибув 18 серпня 2024 року, він помітив незадовільні умови: бруд, застаріле обладнання, вогкість у номері, затхлий запах, нестабільну температуру води в душі, занедбану ванну кімнату та постійно вологий диван під кондиціонером. Відпустка, яка мала стати приємним відпочинком перед початком нової роботи, обернулася трагедією. Мур втратив роботу своєї мрії, провів місяць у лікарні та досі страждає від слабкості, млявості та проблем із пересуванням.

Чоловік звернувся до юридичної фірми Irwin Mitchell, щоб з’ясувати причини зараження. Його адвокатка Дженніфер Ходжсон зазначила, що хвороба легіонерів є надзвичайно серйозним станом, а симптоми можуть проявитися через кілька днів після контакту з бактеріями Legionella. «Громадські об’єкти, такі як готелі, мають складні системи водопостачання, тому вкрай важливо вживати всіх заходів для запобігання розвитку бактерій, що викликають цю хворобу», — підкреслила вона.

Розслідування причин зараження Мура триває, а його історія стала застереженням для туристів щодо гігієнічних умов у готелях.

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Туреччина Велика Британія

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