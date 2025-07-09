Минюст США обнародовал 11-часовое видео, чтобы опровергнуть теории об убийстве Эпштейна

Видео с камеры Эпштейна оставило больше вопросов, чем ответов.

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Министерство юстиции США опубликовало 11-часовую запись с камеры видеонаблюдения, чтобы опровергнуть слухи об убийстве Джеффри Эпштейна в тюрьме. Видео должно подтвердить, что в ночь с 9 на 10 августа 2019 года никто не входил в зону Специального жилого подразделения, где находился заключенный.

«Независимый анализ этих кадров ФБР подтвердил, что с того момента, как Эпштейн был заперт в своей камере около 22:40 9 августа 2019 года, и примерно до 6:30 следующего утра никто не входил ни в один из уровней Специального жилого подразделения», - заявили в ФБР. Однако отсутствие одной минуты записи между 23:59 и 00:00 вызвало дискуссии в соцсетях, в частности мемы, где, например, упоминается Хиллари Клинтон.

Официально Эпштейн, обвиняемый в организации детской проституции, покончил жизнь самоубийством 10 августа 2019 года. В ходе расследования обнаружено более 300 ГБ данных, включая изображения и видео с несовершеннолетними жертвами и незаконные материалы. Минюст подчеркнул, что не будет обнародовать эти данные, чтобы избежать распространения детской порнографии.

Следствие не обнаружило «списка клиентов» Эпштейна или доказательств шантажа известных лиц. В записке указано, что новых обвинений по делу не будет, поскольку нет оснований для расследования против других лиц.

Ранее ФБР и Минюст США опровергли слухи о шантаже Эпштейна высокопоставленных чиновников.

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