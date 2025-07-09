Мін’юст США оприлюднив 11-годинне відео, щоб спростувати теорії про вбивство Епштейна

Відео з камери Епштейна залишило більше запитань, ніж відповідей.

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Міністерство юстиції США опублікувало 11-годинний запис із камери відеоспостереження, щоб спростувати чутки про вбивство Джеффрі Епштейна у в’язниці. Відео має підтвердити, що в ніч із 9 на 10 серпня 2019 року ніхто не входив до зони Спеціального житлового підрозділу, де перебував ув’язнений.

«Незалежний аналіз цих кадрів ФБР підтвердив, що з того моменту, як Епштейн був замкнений у своїй камері близько 22:40 9 серпня 2019 року, і приблизно до 6:30 наступного ранку ніхто не входив ні в один з рівнів Спеціального житлового підрозділу», – заявили у ФБР. Проте відсутність однієї хвилини запису між 23:59 і 00:00 викликала дискусії в соцмережах, зокрема меми, де, наприклад, згадується Хілларі Клінтон.

Офіційно Епштейн, обвинувачений в організації дитячої проституції, покінчив життя самогубством 10 серпня 2019 року. У ході розслідування виявлено понад 300 ГБ даних, включаючи зображення та відео з неповнолітніми жертвами й незаконні матеріали. Мін’юст наголосив, що не оприлюднюватиме ці дані, щоб уникнути поширення дитячої порнографії.

Слідство не виявило «списку клієнтів» Епштейна чи доказів шантажу відомих осіб. У записці зазначено, що нових звинувачень у справі не буде, оскільки немає підстав для розслідування проти інших осіб.

Раніше ФБР та Мін’юст США спростували чутки про шантаж Епштейна високопосадовців.

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