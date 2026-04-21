Петер Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств Ощадбанка

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что вопрос возвращения заблокированных украинских активов «Ощадбанка» будет обсуждать с Президентом Украины Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность, пишет Telex.

Говоря об обвинениях украинского лидера в адрес Виктора Орбана (о похищении средств инкассаторов), Мадьяр сказал: «Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости».

По словам лидера «Тисы», он сомневается во многих деталях этого дела и призвал к «здравому смыслу».

Мадьяр подчеркнул, что после вступления в должность премьера у него будут к Зеленскому «более важные вопросы», чем история с «Ощадбанком».

Напомним, глава МИД Андрей Сибига заявлял, что венгерские власти «фактически взяли в заложники семерых граждан Украины» — работников государственного Сбербанка при перевозке наличных денег между Австрией и Украиной.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовных производств по факту угона граждан Украины и служебного автомобиля АО «Ощадбанк» на территории Венгрии.

Позже Андрей Сибига сообщил, что удалось добиться освобождения семи граждан Украины, удерживаемых в Будапеште.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», инкассаторов Ощадбанка, ранее задержанных в Будапеште, уже встретили на границе — они вернулись на территорию Украины. Однако, как сообщила пресс-служба банка, транспорт и имущество банка до сих пор остаются задержанными.

Добавим, Правительство Венгрии приняло специальное постановление после задержания «наличных денег и золотых слитков, которые перевозили по территории страны граждане Украины». Решение предусматривает «сохранение изъятых средств и золота на время расследования».

