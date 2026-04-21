Петер Мадяр оцінив перспективи повернення Україні коштів Ощадбанку

Петер Мадяр підкреслив, що він сумнівається в багатьох деталях цієї справи та закликав до «здорового глузду».

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що питання повернення заблокованих українських активів «Ощадбанку» обговорюватиме з Президентом України Володимиром Зеленським лише після свого офіційного вступу на посаду, пише Telex.

Говорячи про звинувачення українського лідера на адресу Віктор Орбан н про викрадення коштів інкасаторів), Мадяр сказав: «Ми не знаємо реальності, ми бачили лише пропагандистські новини»

За словами лідера «Тиси», він сумнівається в багатьох деталях цієї справи та закликав до «здорового глузду».

Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єра матиме до Зеленського «більш важливі питання», ніж історія з «Ощадбанком».

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга заявляв, що угорська влада «фактично взяла в заручники сімох громадян України» — працівників державного Ощадбанку під час перевезення готівки між Австрією та Україною.

Національна поліція повідомила про відкриття кримінальних проваджень за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ «Ощадбанк» на території Угорщини.

Пізніше Андрій Сибіга повідомив, що вдалося домогтися звільнення семи громадян України, яких утримували в Будапешті.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», інкасаторів Ощадбанку, яких раніше затримали у Будапешті, зустріли на кордоні — вони повернулися на територію України. Однак, як повідомила пресслужба банку, транспорт і майно банку досі залишаються затриманими.

Додамо, Уряд Угорщини ухвалив спеціальну постанову після затримання «готівки та золотих зливків, які перевозили територією країни громадяни України». Рішення передбачає «збереження вилучених коштів і золота на час розслідування».

