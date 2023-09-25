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Вступил в силу Закон о правотворческой деятельности, предусматривающий регулирование лоббизма в Украине

12:30, 25 сентября 2023
Вступил в силу закон о правотворческой деятельности, определяющий иерархическую систему нормативно-правовых актов.
Вступил в силу Закон о правотворческой деятельности, предусматривающий регулирование лоббизма в Украине
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Вступил в силу Закон Украины «О правотворческой деятельности», определяющий иерархическую систему нормативно-правовых актов. Об этом сообщает Южное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Напомним, основным инициатором закона выступил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вместе с группой народных депутатов. Законопроект 5707 был принят 24 августа.

Законом также определены правовые и организационные начала правотворческой деятельности, принципы и порядок ее осуществления, участников правотворческой деятельности, правила техники нормопроектирования, порядок осуществления учета нормативно-правовых актов, а также правила действия нормативно-правовых актов, устранение пробелов, преодоление коллизий в нормативно-правовых. актах и осуществлении контроля за реализацией нормативно-правовых актов.

Статьей 19 настоящего Закона устанавливается следующая иерархия нормативно-правовых актов:

1) Конституция Украины;

2) действующие международные договоры Украины;

3) законы;

4) постановления Верховной Рады Украины, указы Президента Украины;

5) постановления Кабинета Министров Украины, нормативно правовые акты Национального банка Украины;

6) приказы министерств;

7) нормативно правовые акты других государственных органов;

8) постановления Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета Министров Автономной Республики Крым;

9) акты областных государственных администраций;

10) приказы министерств Автономной Республики Крым;

11) акты Киевской и Севастопольской городских государственных администраций;

12) акты районных государственных администраций;

13) акты органов местного самоуправления.

Ранее мы писали, что Закон «О правотворческой деятельности» открывает путь для урегулирования процессов лоббизма.

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