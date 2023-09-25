Набув чинності Закон про правотворчу діяльність, який передбачає регулювання лобізму в Україні

Набрав чинності Закон України «Про правотворчу діяльність», який визначає ієрархічну систему нормативно-правових актів. Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Нагадаємо, основним ініціатором закону виступив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з великою групою народних депутатів. Законопроект 5707 був прийнятий 24 серпня.
Законом також визначено правові та організаційні засади правотворчої діяльності, принципи і порядок її здійснення, учасників правотворчої діяльності, правила техніки нормопроектування, порядок здійснення обліку нормативно-правових актів, а також правила дії нормативно-правових актів, усунення прогалин, подолання колізій у нормативно-правових актах та здійснення контролю за реалізацією нормативно-правових актів.
Статтею 19 цього Закону встановлюється така ієрархія нормативно-правових актів:
1) Конституція України;
2) чинні міжнародні договори України;
3) закони;
4) постанови Верховної Ради України, укази Президента України;
5) постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Національного банку України;
6) накази міністерств;
7) нормативно-правові акти інших державних органів;
8) постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
9) акти обласних державних адміністрацій;
10) накази міністерств Автономної Республіки Крим;
11) акти Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
12) акти районних державних адміністрацій;
13) акти органів місцевого самоврядування.
Раніше ми писали, Закон «Про правотворчу діяльність» відкриває шлях для врегулювання процесів лобізму.
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