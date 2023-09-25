Набув чинності Закон про правотворчу діяльність, який передбачає регулювання лобізму в Україні

Набув чинності закон про правотворчу діяльність, який визначає ієрархічну систему нормативно-правових актів.

Набрав чинності Закон України «Про правотворчу діяльність», який визначає ієрархічну систему нормативно-правових актів. Про це повідомляє Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Нагадаємо, основним ініціатором закону виступив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук разом з великою групою народних депутатів. Законопроект 5707 був прийнятий 24 серпня.

Законом також визначено правові та організаційні засади правотворчої діяльності, принципи і порядок її здійснення, учасників правотворчої діяльності, правила техніки нормопроектування, порядок здійснення обліку нормативно-правових актів, а також правила дії нормативно-правових актів, усунення прогалин, подолання колізій у нормативно-правових актах та здійснення контролю за реалізацією нормативно-правових актів.

Статтею 19 цього Закону встановлюється така ієрархія нормативно-правових актів:

1) Конституція України;

2) чинні міжнародні договори України;

3) закони;

4) постанови Верховної Ради України, укази Президента України;

5) постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Національного банку України;

6) накази міністерств;

7) нормативно-правові акти інших державних органів;

8) постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

9) акти обласних державних адміністрацій;

10) накази міністерств Автономної Республіки Крим;

11) акти Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

12) акти районних державних адміністрацій;

13) акти органів місцевого самоврядування.

Раніше ми писали, Закон «Про правотворчу діяльність» відкриває шлях для врегулювання процесів лобізму.

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