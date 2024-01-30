Расширение перечня работников ГБР, которые могут применять оружие: Раде рекомендуют принять в целом законопроект

Сейчас в ДБР хранить, носить и использовать огнестрельное оружие уполномочены только работники специального подразделения физической защиты.

Фото: svidomi.in.ua

Как ранее сообщалось, 30 августа 2023 года Верховная Рада одобрила за основу законопроект №7552 о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Государственном бюро расследований», которым предлагается разрешить применять оружие работникам Госбюро расследований при исполнении служебных обязанностей связей.

30 января 2024 Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований». Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Целью законопроекта о внесении изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Государственном бюро расследований» (№7552) является законодательное обеспечение самозащиты и защиты других участников уголовного производства сотрудниками Государственного бюро расследований и создание надлежащих условий для эффективного осуществления ими оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования в ходе чрезвычайного или военного положения.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в раздел VI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Государственном бюро расследований», которыми предоставляется право лицам рядового начальствующего состава Государственного бюро расследований применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие во время действия чрезвычайного или военного положения в случаях, на условиях и порядке, предусмотренных Законом Украины «О Национальной полиции».

Перечень должностей лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, которым предоставляется право хранить, носить и применять огнестрельное оружие и специальные средства, а также порядок хранения и ношения оружия и спецсредств будет утверждаться Директором Государственного бюро расследований.

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