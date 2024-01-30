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Розширення переліку працівників ДБР, які можуть застосовувати зброю: Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт

13:48, 30 січня 2024
Наразі у ДБР зберігати, носити та використовувати вогнепальну зброю уповноважені лише працівники спеціального підрозділу фізичного захисту.
Розширення переліку працівників ДБР, які можуть застосовувати зброю: Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт
Фото: svidomi.in.ua
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Як раніше повідомлялося, 30 серпня 2022 року Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №7552 про внесення змін до розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань», яким пропонується дозволити застосовувати зброю працівникам Держбюро розслідувань під час виконання службових обов’язків.

30 січня 2024 року Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про внесення змін до Закону України «Про Державне бюро розслідувань». Про це повідомив офіційний сайт парламенту.

 Метою законопроекту про внесення змін до розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань»» (№7552) є законодавче забезпечення самозахисту та захисту інших учасників кримінального провадження співробітниками Державного бюро розслідувань та створення належних умов для ефективного здійснення ними оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування під час дії надзвичайного або воєнного стану.

Законопроектом передбачається внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань», якими надається право особам рядового на начальницького складу Державного бюро розслідувань застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю під час дії надзвичайного або воєнного стану у випадках, на умовах та в порядку, передбачених Законом України «Про Національну поліцію».

Перелік посад осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, яким надається право зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також Порядок зберігання і носіння зброї та спецзасобів буде затверджуватися Директором Державного бюро розслідувань.

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