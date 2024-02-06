Комитет Рады поддержал законопроект о множественном гражданстве

Законопроект о множественном гражданстве предусматривает предоставление украинского гражданства всем этническим украинцам в мире.

Фото: rada.gov.ua

Как известно, 22 января Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду анонсированный ранее законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства.

Во вторник, 6 февраля, комитет Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений поддержал законопроект о множественном гражданстве (№10425), передает официальный сайт парламента.

Законопроектом, который определен главой государства как неотложный, актуализируются положения законодательства в сфере миграции и гражданства, в частности относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины, а также совершенствуется правовое регулирование вопросов по поводу статуса иностранцев и лиц без гражданства, которые в составе Вооруженных сил Украины, других образованных в соответствии с законодательством формирований, участвуют в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Напомним, Владимир Зеленский в законопроекте о множественном гражданстве предложил пересмотреть основания утраты гражданства Украины.

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