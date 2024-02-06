Комітет Ради підтримав законопроект про множинне громадянство

Законопроект про множинне громадянство передбачає надання українського громадянства всім етнічним українцям у світі.

Фото: rada.gov.ua

Як відомо, 22 січня Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду анонсований раніше законопроект, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства.

У вівторок, 6 лютого, комітет Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин підтримав законопроект про множинне громадянство (№10425), передає офіційний сайт парламенту.

Законопроектом, який визначено Главою держави як невідкладний, актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у законопроекті про множинне громадянство запропонував переглянути підстави для втрати громадянства України.

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