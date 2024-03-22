Нужно ли сообщать в Пенсионный фонд, если получили новый паспорт – разъяснение

Гражданам объяснили, должен ли льготник сообщать ПФУ о том, что он получил новый паспорт.

Источник фото: ПФУ

В случае смены паспорта необходимо внести соответствующие изменения в созданную персональную учетную карточку льготника. Ведь, как отмечают в Пенсионном фонде Украины, учет льготников ведется в Реестре лиц, имеющих право на льготы, путем формирования каждого персональной учетной карточки.

Для корректировки информации (в частности, об изменении реквизитов паспорта гражданина Украины) льготник должен в течение 30 дней уведомить орган Пенсионного фонда Украины.

Подать заявление о внесении сведений в Реестр лиц, имеющих право на льготы, можно:

лично, обратившись в избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;

по почте, отправив документ на адрес органа Фонда;

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через «Портал Дія».

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