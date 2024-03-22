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  1. Суспільство

Чи треба повідомляти Пенсійний фонд, якщо отримали новий паспорт – роз'яснення

17:58, 22 березня 2024
Громадянам пояснили, чи має пільговик повідомляти ПФУ про те, що він отримав новий паспорт.
Чи треба повідомляти Пенсійний фонд, якщо отримали новий паспорт – роз'яснення
Джерело фото: ПФУ
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У разі зміни паспорта необхідно внести відповідні зміни до створеної персональної облікової картки пільговика. Адже, як зазначають у Пенсійному фонді України, облік пільговиків ведеться в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, шляхом формування на кожного персональної облікової картки.

Для коригування інформації (зокрема, про зміну реквізитів паспорта громадянина України) пільговик має протягом 30 днів повідомити орган Пенсійного фонду України.

Подати заяву про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги, можна:

  • особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;
  • поштою, надіславши документ на адресу органу Фонду;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через «Портал Дія».

Також ми писали, що пенсіонерам відповіли, скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації.

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