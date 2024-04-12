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12 апреля: какой сегодня праздник и главные события

09:09, 12 апреля 2024
12 апреля в Украине День работников ракетно-космической отрасли.
12 апреля: какой сегодня праздник и главные события
Фото: shutterstock.com
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В пятницу, 12 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

12 апреля в Украине День работников ракетно-космической отрасли. Праздник был создан по приказу Президента Украины Леонида Кучмы 13 марта 1997 года.

Также 12 апреля День скаута в Украине. Молодежный праздник, который был начат 28 марта 2008 года. Скаутинг — это движение с целью воспитания молодежи и привлечения ее к самостоятельному развитию личности.

А еще 12 апреля Всемирный день действий в сфере военных расходов. Событие было начато Институтом международных исследований вместе с Международным бюро мира. Главная ее цель состоит в увеличении осведомленности общества о количестве денежных расходов на вооруженные силы.

12 апреля празднуют Всемирный день хомяков. Дату празднования этого интересного праздника выбрали не случайно. Именно в этот день 1930 года состоялось одомашнивание этих милых животных изоологом Израилем Ахарони.

Также 12 апреля Международный день беспризорных детей. Событие было начато в 2011 году. Его главная цель состоит в обращении внимания общества к проблеме бездомных детей, повышении осведомленности об эксплуатации детского труда.

Какой сегодня церковный праздник

12 апреля в церковном календаре – день памяти Василия, исповедника, епископа Парийского. Он жил в VIII веке и отличался такой благочестивостью, что жители города Пария поставили его на кафедру епископом. Своей властью Василий распоряжался мудро и спокойно. Но вдруг в этих городах возникла иконоборческая ересь, которую Василий не поддерживал. 754 был созван Вселенский собор, во время которого подписали свиток, в котором предписывалось уничтожить все иконы. Василий попытался запретить еретикам входить в его епархию, но за это его строго наказали.

Календарь важных событий за 12 апреля:

467 год — Антемий становится императором Западной Римской империи;

1204 год — Константинополь захватывают участники Четвертого Крестового Похода;

1606 год — утверждают объединенный англо-шотландский флаг «Юнион Джек», после включения в него элементов флага Ирландии становится флагом Соединенного Королевства;

1633 год — римская инквизиция начинает формальное следствие по работам Галилео Галилея;

1709 год — шведские войска Карла XII подходят к стенам Полтавы;

1877 год — Великобритания впервые аннексирует Трансвааль;

1897 год — в городе Теребовля отправляют первую украинскую католическую Службу Божью для украинских эмигрантов;

1903 год — в Великобритании начинает действовать городская служба омнибусов;

1908 год — украинский студент Мирослав Сичинский в знак протеста против шовинизма польских чиновников убивает наместника Галиции графа Анджея Потоцкого;

1912 год — во Львове украинские скауты-пластуны впервые приносят Пластовую Присягу, образуется молодежная скаутская организация «Пласт»;

1934 год — начинается Авто-Лайт забастовка в США;

1955 год — вакцину от полиомиелита, разработанную доктором Джонасом Солком, объявляют безопасной и эффективной;

1981 год — с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) осуществляют запуск первого в мире пилотируемого воздушно-космического аппарата многоразового использования «Колумбия»;

2009 год — Военно-морские силы США освобождают из плена корсаров капитана Ричарда Филлипса, убивая троих и захватывая четвертого пирата.

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