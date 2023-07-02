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Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи

15:00, 2 июля 2023
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену обязательной отчетности для получателей гуманитарной помощи и закрепляющий упрощенный порядок ее ввоза.
Рада одобрила законопроект об отмене ежемесячной отчетности получателей гуманитарной помощи
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9111 о внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи, которым законодательно закрепляется упрощенный порядок ввоза гуманитарной помощи и отменяется ежемесячная отчетность получателей помощи. За соответствующее решение проголосовал 271 народный депутат.

Законопроектом предусмотрено закрепление права правительства определять упрощенный порядок ввоза и учета гуманитарной помощи. Предусмотрен декларативный принцип признания помощи гуманитарной во время военного положения. Определено, что основанием для начала процедуры признания является обращение получателя гуманитарной помощи о наличии предложения донора или возможности ее получения.

Также предусматривается отмена обязательной ежемесячной отчетности о получении и распределении гуманитарной помощи. Вместо этого будет автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи.

Кроме этого, законопроектом предусмотрено закрепление возможности для организаций получать гуманитарную помощь без включения в Реестр получателей гуманитарной помощи. То есть, организациям не нужно проходить дополнительные бюрократические процедуры для получения гуманитарки.

Законодательными изменениями также закрепляется статус гуманитарной помощи за транспортными средствами, которые передаются не только военным частям, но и самим военным.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в правительстве нарабатывают механизм дополнительных единовременных выплат жителям пострадавших от экоцида регионов.

Автор: Ярослав Конощук

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